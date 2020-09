Le onze de rêve de Mesut Özil

La suite après cette publicité

Alors que l'avenir de Mesut Özil reste flou à Arsenal, l'international allemand prend son mal en patience, et s'occupe sur les réseaux sociaux. Durant une session de questions-réponses avec sa communauté Twitter, la fausse patte des Gunners a livré son équipe type de rêve. Un onze particulièrement marqué par son passage à Madrid.

C'est Iker Casillas qui garde les cages, avec une charnière composée de Sergio Ramos et de Jérôme Boateng pour le protéger. Dans les couloirs, Özil a choisi Philipp Lahm à droite, et Marcelo pour prendre le couloir gauche. Devant cette défense cinq étoiles, on retrouve Xabi Alonso accompagné de Santi Cazorla. Sur les ailes, Ángel Di María et Cristiano Ronaldo sont choisis, avec Kaká comme maître à jouer. Enfin, c'est Karim Benzema qui évolue seul en pointe.