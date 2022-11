Man United : Anthony Elanga répond à Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Hier soir, la dernière partie de l'interview de Cristiano Ronaldo était diffusée. La star portugaise a notamment pointé du doigt la nouvelle génération. «Je ne pense pas qu'ils manquent de respect aux joueurs expérimentés, ce n'est pas le mot, mais ils vivent à une autre époque, la mentalité n'est pas la même. Ils obtiennent les choses plus facilement, ils ne souffrent pas. Ce n’est pas la même faim. Et ce n'est pas seulement le cas à Manchester United, c’est pareil dans toutes les équipes et dans tous les championnats. Les jeunes maintenant, ils ne sont pas comme ma génération. Mais nous ne pouvons pas leur en vouloir car cela fait partie de la vie, vous savez. C’est une nouvelle génération, avec des nouvelles technologies pour les distraire…»

Son jeune coéquipier chez les Red Devils, Anthony Elanga (20 ans), lui a répondu. « Cristiano parle des jeunes joueurs en général. Nous sommes une nouvelle génération. Je suis toujours concentré à 100% sur ce que je fais. Les jeunes joueurs de United écoutent, mais je peux comprendre ce qu'il dit (...) Il m'a beaucoup aidé non seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Il est une source d'inspiration, non seulement pour moi mais pour tous les jeunes joueurs de United. Parfois, c'est juste lui et moi au gymnase (...) Non, pas tellement, car quand je suis avec lui, il n'a pas changé. Il est toujours Cristiano Ronaldo pour moi. Il m'a beaucoup aidé.» CR7 appréciera ce soutien.