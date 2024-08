Xavi Simons justifie le choix RB Leipzig

Compenser le départ de Kylian Mbappé avec le retour de Xavi Simons de prêt, la solution apparaissait évidente pour de nombreux supporters du Paris Saint-Germain. Mais très vite, il a semblé que cette hypothèse avait pris du plomb dans l’aile. L’une des raisons, selon nos informations, venait des discussions tenues entre le joueur néerlandais et le staff parisien. Aucun statut particulier et aucune garantie de temps de jeu ne pouvaient être promis à Xavi Simons.

La suite après cette publicité

Heureux de sa saison avec le RB Leipzig, où il s’est imposé comme un titulaire incontournable, le milieu offensif de 21 ans était séduit à l’idée de poursuivre dans ce club, enchaînant pour la première fois deux saisons pleines au sein de la même formation. Encore fallait-il que ça convienne à toutes les parties. Dans le même temps, le Bayern Munich et Manchester United étaient prêts à recruter le joueur, avec une grosse plus-value pour le PSG. Mais face à l’envie du joueur, et avec la perspective de le récupérer ou de le vendre en 2025, le club francilien n’avait aucune raison de bloquer un tel mouvement.

À lire

João Neves heureux de rejoindre le PSG

Xavi Simons voulait absolument revenir

Le prêt du Néerlandais a donc été officialisé ce lundi. Et il a pu livrer ses premiers mots au site officiel du club, expliquant son choix de carrière. « J’ai obtenu tout ce que je voulais à Leipzig. J’ai rejoint une grande équipe et j’ai senti que tout le monde me faisait confiance. J’ai pu m’épanouir en tant que joueur et en tant qu’individu. Le RB Leipzig est l’endroit idéal pour cela. De plus, le club m’apprécie beaucoup et m’a clairement fait savoir ces derniers mois qu’il souhaitait me recruter. Il a mis en place un plan clair et concis pour la saison à venir. Nous voulons à nouveau être au sommet de la Bundesliga et de la Coupe et rester en Ligue des champions le plus longtemps possible. Nous voulons faire mieux que l’année dernière dans toutes ces compétitions. Nous allons à nouveau commencer la saison avec un effectif solide, ce que le club et l’équipe technique m’ont également fait comprendre. »

La suite après cette publicité

Et Xavi Simons de conclure : « je suis extrêmement motivé pour continuer à m’améliorer et pour apporter ma contribution au succès du club. Je me sens comme chez moi ici à Leipzig et je suis extrêmement heureux de pouvoir jouer pour ce club et pour ces fans une année de plus. Je suis prêt à écrire l’histoire ! » Ce nouveau prêt convient donc à toutes les parties. Reste à savoir quelles seront les envies de Xavi Simons et du PSG en 2025.