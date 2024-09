Arsenal-PSG : Mikel Arteta répond cash sur l’affaire Ousmane Dembélé-Luis Enrique

Demain, la Ligue des champions est de retour pour un deuxième acte très prometteur. Après avoir battu Girona le 18 septembre au Parc des Princes (1-0), le Paris Saint-Germain va devoir cette fois-ci effacer l’obstacle Arsenal (21 heures). Mikel Arteta, en réussite depuis qu’il s’est installé sur le banc des Gunners, aura l’occasion de se mesurer à son compatriote Luis Enrique. Un technicien qu’il tient en haute estime comme il l’a avoué ce lundi en fin de matinée en conférence de presse. Ses propos sont relayés par Football London.

«Il a un seul mot d’ordre : l’honnêteté. Il est direct. Il vous regarde dans les yeux et vous dit ce qu’il pense. Je pense que les joueurs apprécient ça. Quand quelqu’un peut vous faire ressentir cela, c’est une bonne chose.» Il s’est ensuite exprimé sur le PSG. «Ils sont vraiment coriaces. Ils dominent toutes les phases de jeu. Ils ont des intentions très claires. Quand ils n’ont pas le ballon, ils veulent le récupérer directement et ils vous affrontent. C’est Luis. Où qu’il soit, il joue de la même façon.»

Mais demain soir, les champions de France devraient se présenter sans Ousmane Dembélé. Plusieurs médias français ont annoncé que l’ancien du Barça a été écarté pour raisons disciplinaires par son coach pour le coach face aux Gunners. Forcément, cela a fait grand bruit en Angleterre à la veille du match de C1. Mikel Arteta a été invité à s’exprimer sur le sujet. «Nous venons d’apprendre la nouvelle. Je ne sais pas si c’est vrai ou non, mais nous nous préparerons à toutes les éventualités.» L’Espagnol n’exclut donc aucune option. Pourtant le Français n’est pas dans le groupe convoqué.

Quoi qu’il en soit, il est prêt pour ce choc cinq étoiles face à Paris, un club qu’il connaît parfaitement puisqu’il y a joué. Demain soir, il espère n’en faire qu’une bouchée devant le public de l’Emirates Stadium. «Tout le monde attend ce match avec impatience. Cela nous a manqué pendant plusieurs années. La phase de poules est un peu différente cette saison. L’adversaire que nous affrontons est probablement du plus haut niveau du football européen. C’est une belle opportunité.» Paris et Luis Enrique sont prévenus, Mikel Arteta et ses hommes sont prêts pour demain soir !

