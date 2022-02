La masse salariale du PSG a complètement explosé

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain s'est probablement offert le mercato le plus clinquant de son histoire l'été dernier. Le club a vu arriver Achraf Hakimi contre 60 M€ en provenance de l'Inter puis est allé chercher des joueurs de classe mondiale tous libres de contrat. Ainsi, Georginio Wijnaldum mais surtout Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi sont venus renforcer les rangs du club de la capitale. Si on cherche encore la cohérence tactique et l'équilibre dans cet effectif, il faut bien avouer que sur le papier, ça en jette.

Mais recruter des stars à un coût certain. Leo Messi, qui a signé un contrat de deux ans plus une année en option, touche environ 30 M€ nets à l'année. Avec les diverses primes et le salaire évolutif de la star argentine (40 M€ par saison à partir de la 2e saison), le PSG devra débourser 110 M€ si le septuple Ballon d'Or va au bout de son contrat. On parle ici juste de Messi et pas des autres nouvelles recrues. Elles aussi ont négocié de très gros salaires. Sergio Ramos émargerait autour des 6 M€ nets à l'année, quand Donnarumma gagnerait lui plus vers les 7 M€ annuels après charges.

La masse salariale du PSG a presque doublé en 4 ans

Après ce mercato XXL, la masse salariale parisienne a tout bonnement explosé. Selon L'Equipe, elle est passée à 629 M€ par an dont 136 M€ rien qu'en charges, quand le club l'estime lui à 585 M€ (127 M€ de charges). À titre de comparaison, la Ligue 1 verse 1,73 milliard d'euros en salaires à ses joueurs. Le PSG représente à lui tout seul 37 % de ces émoluments globaux. Rien d'étonnant puisque le club parisien est une entité à part dans l'hexagone.

C'est surtout que la progression est énorme, même depuis les arrivées combinées de Mbappé et Neymar à l'été 2017. Lors de la saison 2018/2019, la masse salariale parisienne était évaluée à 370 M€, puis est passée l'année suivante à 414 M€, pour atteindre 503 M€ avant l'été 2021. Depuis un an, elle a presque bondi de 100 M€, en fonction des chiffres retenus par le club ou par L'Equipe. Car si des recrues phares sont arrivées, le PSG n'a pas réussi à se débarrasser de certains joueurs comme Icardi, Kurzawa ou encore Kehrer et Herrera qui touchent des salaires importants.

Pour autant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter car si les pertes en fin de saison sont estimées à environ 200 M€, l'actionnaire QSI est là pour colmater les brèches et rassurer la DNCG. En plus de cela, le fair-play financier a été considérablement adouci par la pandémie, lui qui exigeait auparavant ne pas avoir plus de 30 M€ de déficits en fin d'exercice. Désormais, les clubs peuvent diviser ce déficit par deux et l'étaler sur deux saisons. Le nouveau fair-play financier, avec instauration d'un "salary cap" et d'une "taxe de luxe" pour ceux qui dépasseraient la limite autorisée, changera probablement les règles.