Ligue Europa : Leicester et Patson Daka retournent le Spartak Moscou

La Ligue Europa se poursuivait ce mercredi avec un match avancé comptant pour la 3e journée de la phase de poules. A domicile, le Spartak Moscou (2e, 3 points) rencontrait Leicester (4e, 1 point) qui avait à cœur de réagir après une défaite 1-0 contre le Legia Varsovie. Animé, ce match a clairement offert son lot d'émotion. Et après un début de match pris en compte par les Foxes, les Russes ont pourtant ouvert le score grâce à une belle frappe d'Aleksandr Sobolev (11e). Bien entré dans son match, le club moscovite prenait le contrôle de la partie et perturbait bien le jeu des Anglais. Mieux, sur une jolie passe en retrait de Victor Moses, Jordan Larsson inscrivait un second but (44e). Cette fois en revanche, la réaction était immédiate.

La suite après cette publicité

Kelechi Iheanacho centrait vers la surface pour Patson Daka qui réduisait le score avant la pause (45e). Un but qui changeait tout, car Leicester galvanisé marquait de nouveau au retour des vestiaires grâce à Patson Daka (48e). Dans un grand soir, le Zambien s'offrait même un triplé sous l'impulsion de Youri Tielemans (54e). Devenant totalement fou, ce match obligeait le Spartak Moscou à réagir, mais ce n'était pas évident pour les Russes. En fin de match, James Maddison lançait Patson Daka en profondeur afin qu'il inscrive son quatrième but (79e). Pourtant ce n'était pas encore terminé et Victor Moses permettait à Aleksandr Sobolev de réduire le score (86e) mais Leicester a su résister derrière. Une performance folle dans un match fou pour Patson Daka qui permet à Leicester de l'emporter 4-3 et de reprendre la 2e place du groupe avec 4 points.

Le classement des groupes de la Ligue Europa