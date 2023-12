L’incroyable défi lancé par Gianni Infantino à Lionel Messi

Récemment présent au match des légendes de la CONMEBOL, Gianni Infantino en a profité pour challenger Lionel Messi. À 36 ans et vainqueur de la dernière Coupe du Monde, en 2022, au Qatar, l’Argentin n’a pourtant plus grand chose à prouver. Mais pour le président de la FIFA, le meneur de jeu de l’Inter Miami doit continuer à jouer au football le plus longtemps possible.

«J’espère qu’il participera à la prochaine Coupe du Monde (2026), à celle d’après et à celle de 2034 également. Il devrait jouer aussi longtemps qu’il le souhaite», s’emporte Gianni Infantino. Un défi de taille pour Lionel Messi qui a déjà remporté le Graal l’an dernier, alors que Cristiano Ronaldo, lui, compte bien pousser son corps jusqu’en 2026 au moins, moment où il aura 41 ans, pour tenter de remporter le plus prestigieux des trophées avec le Portugal.