Lisandro Lopez annonce son départ du Racing

Lisandro Lopez (37 ans) vient d'annoncer en conférence de presse qu'il quittait le Racing Club, où il était revenu en 2016. «C'est un moment très spécial. Je suis ici pour annoncer mon départ du club et mettre fin à mon deuxième passage. J'ai passé cinq années merveilleuses, avec des bons moments et d'autres moins bons. Mais je suis fier de tout ce que j'ai donné et je veux vous remercier», a-t-il confié en conférence de presse, applaudi par les journalistes présents, avant de poursuivre.

«Pour moi, ce n'est pas un jour triste. Je pars en tout tranquillité et heureux parce que j'ai toujours tout donné et parce que j'ai pu revenir ici pour réaliser mon rêve et j'ai réussi (être champion d'Argentine). Ce club m'a tout donné». S'il n'a pas souhaité s'épancher sur son avenir, l'attaquant, passé par le FC Porto et l'Olympique Lyonnais en Europe, devrait poursuivre sa carrière aux États-Unis, en Major League Soccer, à Atlanta United, sous les ordres d'un certain Gabriel Heinze.