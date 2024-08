BL : Leipzig débute par une victoire, Stuttgart chute à Fribourg

Après la victoire arrachée du Bayer Leverkusen contre le Borussia M’Gladbach (3-2), la première journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec le traditionnel multiplex et cinq rencontres. À la Red Bull Arena, le RB Leipzig, porté par Xavi Simons, Lois Openda ou encore Benjamin Sesko, a assuré l’essentiel contre Bochum (1-0) pour son entrée en lice. Dominateurs, les hommes de Marco Rose ont finalement trouvé la faille en seconde période grâce à Nusa (59e) avant de terminer le match en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Willi Orban (85e). De son côté, Mayence a concédé le match nul contre l’Union Berlin (1-1) malgré l’ouverture du score d’Amiri (53e).

Sensation de l’exercice passé, le VfB Stuttgart a, de son côté, connu un premier accroc. Malgré l’ouverture du score rapide de Demirovic (2e), les visiteurs ont finalement chuté (1-3) face à Fribourg après le doublé de Kübler (26e) et une réalisation de Doan (54e). Dans les autres rencontres, Augsbourg a concédé le nul (2-2) face au Werder Brême. Enfin, Hoffenheim, porté par le triplé de Kramaric (6e, 37e), n’a pas manqué ses débuts face au promu Holstein Kiel (3-2) et prend provisoirement la troisième place du championnat, juste derrière le Bayer et Fribourg.

Tous les résultats de 15h30

Augsbourg 2-2 Werder Brême : Rexhbecaj (16e) et Essende (35e) / Agu (12e) et Njinmah (58e)

Fribourg 3-1 VfB Stuttgart : Kübler (26e, 61e) et Doan (54e) / Demirovic (2e)

Hoffenheim 3-2 Holstein Kiel : Kramaric (6e, 37e, 87e) / Bernhardsson (63e) et Machino (89e)

Mayence 1-1 Union Berlin : Amiri (53e) / Benes (74e)

RB Leipzig 1-0 Bochum : Nusa (59e)