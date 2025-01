MU est prêt à vendre Kobbie Mainoo et Alejandro Garnacho

Révélation de la saison dernière du côté de Manchester United, Kobbie Mainoo (19 ans) connaît une saison un peu plus compliquée avec les Red Devils à l’image de son club formateur. Utilisé à 17 reprises, le natif de Stockport reste néanmoins un indiscutable pour le nouveau coach Ruben Amorim.

La suite après cette publicité

Arrivant à deux ans et demi de la fin de son contrat, Kobbie Mainoo ne semble pour le moment pas décidé à prolonger malgré la volonté de Manchester United de le verrouiller. Selon le Daily Mail, cela n’a pas été inaperçu. Chelsea aurait donc décidé de se positionner dans ce dossier dans l’espoir de profiter d’une brèche. De plus, The Athletic nous assure que MU pourrait accepter de s’en séparer à contrecœur, tout comme avec Alejandro Garnacho, afin d’améliorer sa situation financière.