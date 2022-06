Le Betis pose ses conditions pour vendre Nabil Fekir

La suite après cette publicité

Quelle saison ! Nabil Fekir a vécu un exercice 2021/2022 particulièrement réussi. Sur le plan collectif déjà, puisque l'écurie sévillane a remporté la Copa del Rey et a obtenu sa qualification pour la prochaine édition de l'Europa League. Et sur le plan individuel, il a énormément brillé, récoltant des éloges à la pelle de l'autre côté des Pyrénées, et s'imposant comme leader offensif du Betis aux côtés de Sergio Canales.

Le joueur formé à l'OL a notamment inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives en 34 rencontres de Liga, et au delà du bilan comptable, a offert des actions et des gestes de grande classes aux supporters du Betis. Mais forcément, ces derniers s'en doutaient, ça va pousser fort pour lui cet été. Ces derniers temps, on a notamment parlé de Newcastle et de l'Atlético.

Le Betis n'a pas encore d'offre

Cependant, à en croire AS, le Betis ne va pas brader le joueur, sous contrat jusqu'en 2026. Le média espagnol indique que, pour l'instant, aucun club ne s'est approché des 30 millions d'euros demandés par les Andalous pour démarrer les négociations. C'est donc le montant minimum demandé, et nul doute que vu les prix pratiqués sur le marché et les prestations du joueur, les dirigeants du Betis tenteront de grappiller quelques millions de plus lors des négociations avec d'autres clubs.

Il faut aussi signaler que le Betis n'a pas forcément besoin de vendre le Français, et que c'est sur la vente d'éléments comme Alex Moreno ou William Carvalho que le club andalou espère gratter les quelques millions dont il a besoin pour être dans une situation financière saine. Mais nul doute que les offres finiront par arriver assez rapidement.