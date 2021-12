JT Foot Mercato : le FC Barcelone lance sa grande révolution

La suite après cette publicité

Chamboulements à venir au Barça

Oui, le FC Barcelone est dans le dur financièrement. Mais pourtant, le Barça devrait bien se montrer actif cet hiver. Le bon travail de Joan Laporta sur le plan financier, qui a réduit drastiquement la masse salariale du club lors de son premier mercato, a un peu arrangé la situation. Et avec quelques départs cet hiver, la marge de manœuvre du club culé devrait être un peu plus confortable. Selon les derniers échos de la presse espagnole, 5 joueurs sont invités à se trouver un nouveau point de chute. On retrouve ainsi Neto, le portier remplaçant. L'éternel indésirable Samuel Umtiti, les flops Philippe Coutinho et Luuk de Jong. Le journal catalan précise également que Sergiño Dest est sur le marché, lui qui dispose d'une belle cote en Europe.

Du sang neuf en attaque

Des départs qui permettraient donc de soulager encore un peu plus la masse salariale du FC Barcelone et l'arrivée de nouveaux joueurs, notamment en attaque. L'arrivée de Ferran Torres en provenance de Manchester City serait très proche d'être bouclée. Tout comme celle d'Edinson Cavani. Selon Sport, l'Uruguayen se serait déjà mis d'accord avec le Barça pour un contrat d'un an et demi. Une arrivée de l'attaquant de Manchester United serait prévue pour janvier.

Une porte de sortie prestigieuse pour Tolisso

Comme on vous l'a révélé, Corentin Tolisso est sur les tablettes de l'AS Roma de José Mourinho. Mais si on se fie aux informations de la Cadena SER, c'est plutôt dans le sud de l'Europe qu'il devrait rebondir. En effet, selon la sérieuse radio ibérique, le Real Madrid serait très chaud à l'idée de le recruter. La Maison Blanche est à la recherche d'un milieu de terrain à moindre coût et le joueur du Bayern Munich coche parfaitement ce profil, lui qui sera libre cet été. Dans l'entourage du milieu formé à l'OL, on considère que son arrivée à Madrid est déjà faite, même si un club anglais rode toujours.