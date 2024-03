Barça : Marc-André ter Stegen dépité du résultat contre Bilbao

Hier soir, le FC Barcelone a été tenu en échec par l’Athletic Bilbao (0-0). Incapable de faire la différence, le club catalan a en plus perdu deux joueurs majeurs de son effectif, Frenkie de Jong et Pedri. Les deux milieux de terrain ont cédé leur place à la jeunesse, en l’occurrence Fermin Lopez et Lamine Yamal. Une désillusion de perdre deux joueurs majeurs pour le gardien Marc-André ter Stegen. «Les jeunes qui les ont remplacés se sont très bien débrouillés, mais lorsque vous perdez deux joueurs clés, cela se ressent. J’espère qu’il n’y a rien de grave.»

Le portier allemand a ensuite commenté ce match nul, en analysant les manquements des Blaugrana pour remporter ce match. «Nous n’avons pas assez pénétré dans la surface et nous n’avons pas créé de danger. C’est toujours compliqué de jouer dans ce stade. Un match nul est un meilleur résultat pour eux que pour nous», a-t-il assuré. Résultats des courses, le Barça est troisième à huit points du Real Madrid.