Barça : Araujo intéressé par un départ à la Juventus

Dans l’obligation d’alléger sa masse salariale pour pouvoir signer Dani Olmo, le FC Barcelone fait l’objet d’une attention toute particulière, notamment en Italie. En quête d’un défenseur central cet hiver, la Juventus a ciblé Ronald Araujo, absent depuis plusieurs mois avec le Barça. Un intérêt qui ne semble pas déplaire au joueur. Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur souhaiterait un transfert vers la Serie A et la Juventus. Ce renfort plairait beaucoup à Thiago Motta.

La Juventus aurait avancé la possibilité d’un prêt de six mois avec une option d’achat, d’autant que le défenseur central uruguayen n’a plus qu’un an et demi de contrat avec Barcelone. Ce qui coince dans le dossier, c’est le salaire de 6 millions d’euros perçu par Araujo en Catalogne, et qui pèserait beaucoup sur les finances turinoises déjà serrées. Une transaction compliquée, d’autant que la Juventus avance en parallèle sur plusieurs autres dossiers pour renforcer sa défense centrale.