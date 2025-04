Naples : Conte n’a toujours pas digéré le départ de Kvara au PSG

Plusieurs semaines après son départ de l’Italie, l’ombre de Khvicha Kvaratskhelia continue de planer au dessus de Naples, et dans la tête d’Antonio Conte. Une ombre pesante sur le secteur offensif napolitain qui ne disparaîtra qu’en cas de titre de champion, ce qui serait le grand exploit de Conte. «Il est inévitable qu’au cours de ces huit mois, lors de mon séjour à Naples, beaucoup de choses ne puissent être faites. J’ai dit que Naples n’était pas une équipe de transition, puis Kvara est parti. Je n’ai pas envie de confirmer tout ce que j’ai dit. Je ne veux pas être perçu comme un menteur, comme quelqu’un qui dit des choses qui sont ensuite ignorées», déclarait de manière froide le manager napolitain.

Une situation difficile, d’autant que le remplaçant numérique du Géorgien, David Neres, enchaîne les blessure et peine à s’imposer comme une vraie solution offensive. Avec trois points de retard sur l’Inter, le Napoli est lancé dans une course effrénée pour décrocher un nouveau Scudetto, et aura besoin de toutes ses forces vives pour y arriver. Même sans Kvara.