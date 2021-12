Stade Brestois : le gros point mercato de Grégory Lorenzi

Cette première partie de saison, c'est un peu les montagnes russes au Stade Brestois. Après le nul concédé sur la pelouse de Troyes (1-1) hier lors de la 19e journée de Ligue 1, dernière levée de l'année 2021, le club breton pointe au 12e rang avec 25 points. C'est un de moins que l'an passé au même moment mais trois de plus que l'année de la remontée. Cette formidable série de 6 victoires consécutives, avec en point d'orgue un succès au Stade Vélodrome (2-1), a redressé une situation qui commençait à devenir préoccupante début octobre.

Tout n'est pas parfait donc et à l'aube du mercato, Grégory Lorenzi réfléchit à des changements à apporter. Il n'est pas complètement satisfait des joueurs arrivés cet été. «Il y a des recrues qui doivent en faire davantage, se mettre au niveau. Certaines ne le sont pas encore, pas à 100 % de leurs qualités. Mais on a un effectif cohérent. Il y a d’autres joueurs dont j’attends davantage», prévient d'emblée le directeur sportif brestois dans un entretien accordé à Ouest France. S'il ne cite personne, le quotidien régional évoque le cas du latéral gauche finlandais, Jere Uronen.

Un milieu et un attaquant envisagés

«Il n’a pas eu beaucoup de chance. Il ne fait pas la préparation. Il est à l’Euro, commence à jouer, se blesse. Il reprend, fait 45 minutes et se reblesse», veut l'excuser le dirigeant, par ailleurs ravi des prestations au même poste de Jean-Kevin Duverne. Des mouvements sont tout de même à prévoir cet hiver, notamment devant et au milieu. «Comme j’en attends davantage de certains, il y a des postes que je cherche à améliorer. On veut bien finir le championnat, arriver vite à l’objectif. S’il y a une opportunité intéressante sur un poste offensif, un profil qui nous amène quelque chose, on la saisira. On regarde dans l’entrejeu aussi.»

Dans le sens des départs cette fois, Gautier Larsonneur semble moins insistant pour aller voir ailleurs, lui qui est désormais la doublure de Marco Bizot. Enfin, Romain Faivre, proche de l'AC Milan l'été dernier, et programmé à un gros transfert en 2022, devrait attendre la fin de saison pour quitter la Bretagne. «Il est bien ici, veut finir la saison ici et c’est l’intérêt de tout le monde», sauf «s’il reçoit une offre que le club ne peut pas refuser.» Certes un beau chèque enterait dans les caisses mais au risque d'affaiblir l'équipe, qui lutte avant tout pour son maintien. «L’intérêt est commun. On n’est pas l’un contre l’autre. Oui, le joueur grandit peut-être plus vite que le club, mais on fait les choses ensemble.»