Ligue 1 : comment le Stade Brestois s'est relevé ?

Le Stade Brestois revient de loin. Après une montée en Ligue 1 marquée par l'arrêt du Championnat au terme de 28 journées disputées lors de la saison 2019-20, Olivier Dall'Oglio et sa troupe avaient marqué les esprits en proposant un jeu collectif abouti, maîtrisé et souvent porté vers l'attaque, mais les résultats n'ont pas suivi sur la durée. Après avoir terminé l'exercice précédant à la 17e place, Olivier Dall'Oglio rejoignait Montpellier cet été et cédait sa place à Michel Der Zakarian, toujours dans le but de pérenniser le club breton dans l'Élite.

Un changement notable pour le club du Finistère, également bousculé par le départ avorté de Romain Faivre vers l'AC Milan. Le début de saison aura, en effet, été compliqué pour les Brestois, mais les premiers changements étaient encourageants. Malgré un calendrier compliqué avec un déplacement à Lyon (1-1), puis la réception de Rennes (1-1) et du PSG (2-4), le SB29 avait fait preuve d'une certaine solidité défensive et n'a jamais vraiment été à la rue face aux offensives des grosses écuries du Championnat. Ce qui leur faisait pourtant grandement défaut la saison dernière.

Un déclic contre l'AS Monaco

Mais après onze journées disputées, les Brestois n'avaient pas remporté un seul match de Ligue 1 et retombaient finalement dans leurs travers en concédant au moins un but à chaque rencontre. Après trois défaites sur ses cinq derniers matches, le déclic est finalement venu à Monaco (0-2), avec une première victoire qui a donné un plein de confiance. «Ça faisait un moment qu’on n’avait pas gagné, on l’a fait aujourd’hui et ça fait du bien. Je pense qu’on a montré beaucoup de solidarité. Le 4-4-2 nous réussit plus, le changement de système, on se trouve plus facilement avec plus d’automatismes. Ça paye. Si on continue sur ce chemin, on va réussir à grappiller plus de points encore. C’est plus facile devant», avouait le buteur Steve Mounié, après la rencontre.

Alors que MDZ avait commencé la saison dans un 4-2-3-1, le passage avec deux attaquants sur le devant de l'attaque et le repositionnement de Romain Faivre et Franck Honorat sur les ailes a tout changé et a facilité la tâche à toute l'équipe. Après des victoires importantes contre Lorient (2-1), Lens (4-0) ou Bordeaux (2-1), les Bretons semblent avoir trouvé la formule qu'il fallait, avec des recrues enfin en pleine confiance. Arrivé cet été, Marco Bizot se montre plus rassurant dans ses cages ces dernières semaines et reste sur trois clean-sheets consécutifs, à Francis Le Blé. «Je n’étais pas dans le onze de départ depuis quelque temps, mais j’ai su me remettre au travail pour reprendre ma place. Je ne suis pas totalement satisfait de ma performance. Mais il y a du progrès», lâchait de son côté Lucien Agoumé, qui semble enfin trouver sa place de titulaire, après le carton contre Lens (4-0).

Brest peut viser plus haut que le maintien

À la suite d'une nouvelle victoire contre Saint-Etienne (1-0), le Stade Brestois enchaînait une sixième victoire remarquable, en allant s'imposer pour la première fois de son histoire au Vélodome contre l'Olympique de Marseille (2-1). Un succès prestigieux, qui permet à Brest de remonter à la 10e place. Mais Michel Der Zakarian veut garder les pieds sur terre. «On a mis plus d’intensité, on a été plus agressif, et on a mieux utilisé le ballon. On savait que Marseille allait être poussé par son public pour marquer des buts, et qu’on aurait des espaces. On a 24 points ? Brest avait 25 points la saison dernière à la trêve, mais a failli descendre, gardons les pieds sur terre. On joue le maintien. Il faut continuer à bien bosser comme on le fait actuellement», expliquait-il après la victoire.

Mais avec 24 points pris depuis le début de la saison, le SB29 peut avoir de plus grandes ambitions et dépasser son record en Ligue 1, car Brest n’a jamais fini plus haut qu’à la huitième place de Ligue 1 dans son histoire. C’était lors de la saison 1986-1987. Viser plus haut que le maintien est d'ailleurs l'ambition partagée par Romain Faivre. «Il ne faut pas qu’on s’arrête là et qu’on pense juste au maintien. On doit avoir des objectifs et des ambitions élevés. Sans cela, on n’avance pas. Je pense qu’on peut regarder les équipes devant et pas derrière nous», expliquait le meilleur attaquant des Ty-Zefs avec 7 buts inscrits et 5 passes décisives réalisées cette saison. Avant d'affronter Montpellier, pour la première de Michel Der Zakarian et Olivier Dall'Oglio face à leurs anciens clubs, Brest pourrait frapper fort en cas de succès et grimper dans les premières places du Championnat.