Brest : les confessions de Romain Faivre sur son transfert avorté à l'AC Milan

Débarqué dans le Finistère à l'été 2020, Romain Faivre a réalisé une première saison canon avec le Stade Brestois 29. S'il a marqué six buts et délivré cinq passes décisives en 36 matches de Ligue 1, le milieu de 23 ans a surtout impressionné de par ses performances toujours de qualité. Alors forcément, lors du dernier mercato estival, les courtisans se sont bousculés au portillon, et notamment l'AC Milan, qui lui a finalement préféré Junior Messias. Alors que le Borussia Mönchengladbach était aussi dans le coup comme nous vous le révélions en exclusivité, les Rossoneri ont aussi pensé à l'ancien joueur de l'AS Monaco.

Alors que son transfert, aux alentours des 12 millions d'euros avec quelques bonus, vers la Lombardie était en bonne voie, le principal concerné a même séché le déplacement à Strasbourg en Ligue 1. Mais finalement, en fin de mercato, l'opération a capoté et Romain Faivre est resté à quai, à Brest. Mais sur le terrain, l'ancien élément de Tours n'a pas semblé perturbé, lui qui a déjà marqué à cinq reprises, tout en donnant cinq caviars, en 14 matches de Championnat de France en 2021/22. Mais au cours d'un entretien accordé à Onze Mondial, le joueur est revenu sur cet épisode et la gestion de celui-ci.

«Si tu te remets immédiatement au travail, tu sais que Milan va revenir»

«Je l’ai géré tranquillement. Au début, c’est dur un peu. Mais à côté de ça, tu ne vas pas t’effondrer. Si tu t’effondres à Brest, tu fais quoi après ? Tu vas perdre du temps inutilement. Alors que si tu te remets immédiatement au travail, tu sais que Milan va revenir et peut-être d’autres clubs. Je pense bien répondre sur le terrain pour le moment. Je fais de bons matchs et j’ai des stats. J’espère qu’on va remonter au classement», a déclaré Romain Faivre, concentré sur son travail avec le Stade Brestois 29 où il est sous contrat jusqu'en juin 2025.

Conscient de sa qualité, le milieu de terrain, dont le prix était «entre 15 et 20 millions d'euros», est aussi revenu sur les montants évoqués cet été : «tant mieux si je vaux ce prix-là. Ce qui est valorisant, c’est que malgré le Covid et la difficulté du marché, des offres ont été transmises. Et ça, c’est significatif. Le club a proposé 14 ou 15 millions, c’est la preuve qu’ils avaient vraiment envie de me signer. Il faut voir les choses positivement. Derrière un mal, il y a toujours un bien.» Reste désormais à savoir si l'AC Milan reviendra à la charge, cet hiver ou plus tard.