Ligue 1 : Brest renverse l'OM et signe une sixième victoire de rang !

Alors que la trêve hivernale se rapproche doucement mais sûrement, la 17e journée de Ligue 1 s'ouvrait, ce samedi à 17 heures, avec une alléchante affiche entre l'Olympique de Marseille (2e, 29 pts) et le Stade Brestois (11e, 21 pts). Dauphins du PSG, les Olympiens, qui restaient sur deux victoires consécutives, se présentaient sur la pelouse du Stade Vélodrome avec la ferme intention de poursuivre cette bonne série en championnat malgré un fond de jeu peu reluisant. Et la tâche s'annonçait ardue face à des Brestois dans une forme absolument étincelante. Portés par une dynamique historique de cinq victoires consécutives, les hommes de Michel Der Zakarian se présentaient en 4-4-2 et pouvaient se rapprocher du top 5 en cas de sixième succès d'affilée. De son côté, Jorge Sampaoli reconduisait le même onze vainqueur du FC Nantes mercredi soir (1-0) où Payet évoluait une nouvelle fois dans un rôle de faux numéro 9. Dès les premiers instants de cette rencontre, les Olympiens prenaient le contrôle du jeu et mettaient une grosse pression sur la défense brestoise. Parfaitement servi en retrait par Guendouzi, Gerson enroulait une frappe puissante que Bizot détournait difficilement (7e). Auteurs d'une excellente entame sur le plan collectif, les coéquipiers de Kamara se montraient une nouvelle fois dangereux sur le but du SB29. Profitant d'une subtile remise de Payet, De La Fuente voyait finalement sa tentative contrée (14e).

Mais les Marseillais allaient logiquement être récompensés grâce à leur homme en forme, Gerson. Après un relais avec Payet, le Brésilien percutait et déclenchait une frappe imparable sous la barre de Bizot (1-0, 29e). En tête à la pause et très peu inquiétés par des Brestois inoffensifs, les Phocéens se sabordaient pourtant au retour des vestiaires sur une faute de main de Kamara dans sa surface... Après consultation de la VAR, le penalty était confirmé et Faivre se chargeait de transformer la sentence en prenant Lopez à contre-pied (1-1, 53e). Piqués à vif par cette égalisation contre le cours du jeu, les Olympiens repartaient à l'attaque. Superbement trouvé par Lirola, Guendouzi ne parvenait cependant pas à cadrer sa reprise (65e). Même issue pour la reprise de Payet (67e), bien trouvé par Lirola, auteur d'une entrée en jeu tranchante. Et ce qui devait arriver, arriva. D'une subtile talonnade, Le Douaron trouvait Honorat qui concluait un magnifique contre d'une terrible frappe sous la barre du portier marseillais (1-2, 70e). Malgré un sursaut d'orgueil et une nouvelle alerte sur le but brestois par l'intermédiaire de Gerson (78e), très actif au Vélodrome, l'OM s'inclinait (1-2). Grâce à ce succès renversant, son sixième de rang, Brest se hisse provisoirement à la sixième place et confirme sa forme étincelante. En attendant les autres rencontres de cette 17e journée, l'OM conserve sa deuxième place.

