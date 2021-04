Le FC Barcelone est prêt à sacrifier un de ses plus grands espoirs

La suite après cette publicité

Ronald Koeman a convaincu tout le monde à Barcelone, ou presque. Parmi les principales réussites du tacticien néerlandais, on retrouve notamment le nombre plutôt important de chances accordées aux éléments les plus jeunes de son effectif. En plus d'Ansu Fati qui était déjà titulaire la saison dernière, il a rapidement donné les clés du milieu à Pedri, tout comme Ronald Araujo et Oscar Mingueza sont devenus importants en défense. Et bien d'autres...

Malgré le désir de l'ancien sélectionneur oranje de remettre les jeunes de la Masia au centre du projet du FC Barcelone, le club catalan pourrait laisser filer l’une de ses pépites, Konrad de la Fuente. Le jeune américain de 19 ans, formé au club, aurait été placé sur la liste des transferts selon ESPN. L’international américain serait suivi par des clubs allemands et espagnols.

Il n'y a que très peu de place dans l'effectif

Les Blaugrana apprécient le natif de Miami mais ils sont conscients qu’il est désormais barré par la concurrence en attaque. Le Barça préférerait vendre sa jeune pousse pour alléger sa dette, mais une option de rachat pourrait être incluse dans l’opération, à moins que Konrad de la Fuente ne quitte la Catalogne que temporairement sous la forme d’un prêt, scénario envisageable.

Il faut dire qu'à Barcelone, les places sont plus ou moins bien couvertes devant, notamment sur les ailes où Ansu Fati devrait reprendre sa place, alors qu'Ousmane Dembélé cartonne bien qu'il évolue dans un rôle axial en ce moment. Sans parler d'autres joueurs comme Trincao et Alex Collado, qui devrait être promu en équipe première la saison prochaine. Voilà une bonne affaire...