Strasbourg - OM : les compositions probables

Après le joli succès du PSG sur Monaco (5-2) en ouverture de ce week-end, la 13e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux rencontres au programme. Clermont reçoit Lens mais c’est surtout le déplacement de l’Olympique de Marseille à Strasbourg à 21h qui nous intéresse ici. Les deux équipes ne sont pas en grande forme. Les Phocéens n’ont plus gagné en championnat depuis le 8 octobre et la réception du Havre. Pour les Alsaciens, c’est encore pire. Il faut remonter au 24 septembre et le déplacement à Metz pour retrouver trace d’un succès.

La suite après cette publicité

Vous l’aurez compris, les deux équipes ont besoin des trois points pour remonter au classement. Bonne nouvelle pour Patrick Vieira, il dispose de tous ses hommes forts. Le champion du monde 1998 va pouvoir aligner son 4-3-3 avec Sels dans les buts, protégé par une défense composée de Guilbert et Delaine sur les côtés, entourant une charnière Nyamsi-Perrin. Au milieu, on devrait avoir Sissoko devant cette arrière-garde, assisté de Doukouré et Mwanga. Devant, Angelo et Bakwa sont attendus sur les ailes pour épauler Emegha en pointe.

À lire

Strasbourg-OM, un match à ne manquer sous aucun prétexte !

Un changement de système pour Gattuso ?

Il y aura fort à faire pour battre une défense olympienne plutôt performante depuis le début de la saison. Sans surprise, Pau Lopez démarrera dans le but, tout comme Clauss et Lodi dans les couloirs de la défense. Le latéral droit sort notamment d’une belle trêve internationale avec les Bleus. Mbemba sera probablement associé à Balerdi en défense centrale puisque Gigot est suspendu pour cette rencontre. Pape Gueye est également suspendu, alors que Rongier est blessé pour un moment.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Marseille 13 11 -1 3 4 4 12 13 15 Strasbourg 12 11 -6 3 3 5 9 15

Dans ces circonstances, c’est Kondogbia, le capitaine, qui serait associé à Veretout. Enfin, Gennaro Gattuso est pressenti pour changer son système et le passer en 4-2-3-1 dans le but de remédier à ses problèmes offensifs. Aubameyang devrait être testé sur le côté droit, laissant la place en pointe à Vitinha. Pour soutenir le Portugais, Amine Harit devrait évoluer en position de numéro 10 et c’est Joaquin Correa qui pourrait démarrer sur le côté gauche. Vous l’aurez compris, Sarr, Ndiaye et Ounahi commenceraient sur le banc de touche. Réponse ce soir vers 20h à l’annonce des compositions.

Retrouvez le match Strasbourg - OM sur CANAL+ SPORT 360. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.