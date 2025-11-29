La FFF veut relancer la Coupe de France avec un appel d’offres explosif

L’appel d’offres lancé par la FFF pour les droits de diffusion de la Coupe de France s’annonce déterminant dans un contexte délicat. Comme le rappelle L’Équipe, la FFF prévoit un déficit d’environ 8 millions d’euros pour l’exercice 2024-2025, une situation que Philippe Diallo assume en évoquant notamment l’aide exceptionnelle de 10 M€ accordée au football professionnel. Après une forte chute des droits TV, passés de 22 à 12 M€ annuels lors du précédent cycle, la Fédération espère une nette amélioration. Le document d’appel d’offres structure la compétition en deux lots principaux : un « Lot A » (10 affiches dont une rencontre par tour jusqu’à la finale, dans la lignée du contrat actuel de France Télévisions) et un « Lot B » (53 matches et la co-diffusion du lot A, aujourd’hui détenu par beIN Sports).

Pour éviter que ces deux diffuseurs historiques ne se contentent de reconduire le schéma actuel à moindre coût, la FFF a intégré un troisième lot stratégique : le « Lot AB’ », qui offre l’exclusivité sur l’ensemble des 63 matches à partir des 32es de finale. Une manière d’ouvrir la porte à un nouvel acteur, potentiellement une plateforme numérique, capable de rafler toute la compétition si son offre dépasse la somme des propositions des lots A et B. La Fédération impose en parallèle des garanties strictes : production intégrale des matches aux standards élevés, équipes de commentateurs envoyées sur place, cautions bancaires, garanties financières de la maison-mère… le tout pour éviter les scénarios de diffuseurs défaillants récemment vécus dans le football français.