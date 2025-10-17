Menu Rechercher
La finale de la Coupe de France pourrait être délocalisée

Par Allan Brevi
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a fait part de l’incertitude autour de l’organisation de la finale de la Coupe de France prévue le 23 mai à Paris. Lors du comité exécutif tenu hier, il a expliqué que les importants travaux liés au Grand Paris compliquent la tenue de l’événement dans la capitale, laissant planer le doute sur le lieu exact de la finale.

Pour résoudre cette situation, la FFF envisage plusieurs options : avancer la date de la rencontre ou délocaliser la finale dans un autre stade en province, tout en préservant la neutralité du match. La décision finale pourrait dépendre des clubs qualifiés pour cette ultime rencontre, afin d’assurer à la fois sécurité et équité. Affaire à suivre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
