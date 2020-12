Cartagena : Marcin Bulka a pris ses marques

Troisième gardien du Paris Saint-Germain depuis 2019, le Polonais Marcin Bulka a été récompensé de ses bons et loyaux services en étant prolongé jusqu'en 2025 en septembre dernier, avant d'obtenir un bon de sortie sous la forme d'un prêt au FC Cartagena, club de deuxième division espagnole.

Le but était logiquement de gratter du temps de jeu, dans un club bien moins huppé que le PSG. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de concurrence. Bulka, âgé de 21 ans, a dû attendre la 14e journée (le 25 novembre) pour fêter sa première titularisation en Segunda Division. Malgré la défaite contre Majorque (1-2), il a été de nouveau aligné le week-end dernier face au Rayo Vallecano et a été désigné homme du match après un clean sheet (0-0) et quelques parades décisives. Le début d'une saison pleine ?