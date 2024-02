Manchester City : la soirée de tous les records d’Erling Haaland

Une soirée dont il se souviendra. Ou pas. Après tout, Erling Haaland est un habitué des performances étourdissantes. Même lui doit oublier certains de ses matchs où il marque plusieurs buts. Quasiment un an après avoir inscrit un quintuplé en 8e de finale retour de Ligue des Champions face au RB Leipzig, le Norvégien a remis ça ce soir à l’occasion du 5e tour de FA Cup face à Luton Town. En C1, il avait mis 35 minutes étalées sur deux mi-temps, cette fois il lui en aura fallu 55 mais il a mis ses 5 pions consécutivement. Une première pour lui.

Il a enchainé pas mal de records ce soir. Outre la qualification de son équipe avec ce très large succès 6-2, il peut remercier Kevin de Bruyne. Longtemps absent en raison d’une blessure, le Belge fait beaucoup de bien à son équipe. Ce soir, il a distribué 4 passes décisives à son serial buteur. Selon Opta, ce dernier compte désormais 79 buts en seulement 83 apparitions depuis ses débuts chez les Cityzens en juillet 2022. Sur la même période, son plus proche concurrent se nomme Mohamed Salah… buteur à 49 reprises.

5 buts pour Haaland, 4 passes pour de Bruyne

C’est déjà la 8e fois qu’il atteint au moins trois buts dans un match que l’ancien qu’il a posé ses valises du côté à l’Etihad Stadium. Il est également le premier à avoir marqué deux quintuplés dans l’histoire de son club. Une soirée à s’inscrire dans les annales. Haaland n’a laissé aucune chance à son malheureux adversaire du soir. «Que puis-je dire ?, souffle Guardiola à la fin de la rencontre, encore sous le choc de la performance. C’était vraiment très bien. Haaland est en feu et Kevin… la connexion était parfaite. C’était un très bon match et nous sommes en quarts de finale.»

«Kevin a besoin de joueurs comme Erling et Erling a besoin de joueurs comme Kevin. Mais nous ne serions pas là sans les autres. Tout le monde mérite du crédit», assure le coach espagnol. Et dire que les deux facteurs X de City ont raté une grande partie de la saison (29 matchs pour le Belge, 15 pour le Norvégien). «Erling était arrêté depuis deux mois mais ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait rien faire. Quand on perd deux mois, le rythme n’est pas facile à retrouver. À chaque match il s’améliore, Kevin aussi.» Ils ont décidé de rattraper le temps perdu.