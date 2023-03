LdC : quintuplé pour Haaland et Manchester City cogne Leipzig pour filer en quarts de finale

La suite après cette publicité

Manchester City devait montrer un autre visage après le nul concédé en Allemagne (1-1) il y a trois semaines. Plus irrégulier cette saison, le club anglais se méfiait du RB Leipzig à l’heure de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Pep Guardiola ne s’y trompait pas en envoyant ses hommes forts puisqu’à part Kyle Walker, sur le banc au coup d’envoi, c’est l’équipe type du moment qui démarrait face à une formation, à nouveau privée de Christopher Nkunku.

Autant le dire tout de suite, il n’y a jamais eu de suspense dans ce match. Très rapidement, les Cityzens ont pris les commandes de ce match pour ne jamais les lâcher, et s’épargner une élimination humiliante. Gündogan (3e) et Haaland (11e) ont donné la tendance, et le Norvégien inscrivait un doublé en deux minutes, dont un penalty litigieux (22e, 24e, 2-0). Leipzig essayait de se rebeller mais entre la décision de l’arbitre de ne pas exclure Ederson sorti hors de sa surface devant Werner (34e), et le tir de Laimer (35e), rien ne lui souriait.

L’incroyable soirée d’Haaland

Haaland lui ne se loupait pas et inscrivait un triplé juste avant la pause (45e+2, 3-0). La seconde période craignait d’être longue pour une équipe allemande largement en-dessous de ses standards, et pas aidée par les faits de match. Les premières minutes ont confirmé cette tendance car en seulement neuf minutes, Manchester marquait trois nouveaux buts. Un ouragan bleu ciel qui dévastait tout sur son passage, dont le pauvre Blaswich, pourtant concentré sur sa ligne, mais abandonné par sa défense.

Gündogan se promenait dans la surface (49e, 4-0), Haaland s’y prenait à deux fois sur ce corner mal dégagé (53e, 5-0), avant de terminer sa soirée par un invraisemblable quintuplé sur un nouveau ballon resté dans la surface (58e, 6-0). Le Norvégien pouvait sortir dans la foulée sous les ovations du public. Il n’y avait plus vraiment match d’ailleurs puisque les deux équipes faisaient tourner leur effectif, la qualification de Manchester City étant déjà acquise. Cette soirée historique se concluait tout de même par une dernière réalisation magnifique de Kevin de Bruyne (90e+2, 7-0).