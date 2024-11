FC Nantes : Antoine Kombouaré réagit au ras-le-bol des supporters

Et de 9. Cela fait désormais neuf matches que Nantes n’a plus reniflé le parfum de la victoire. Cet après-midi, les Canaris ont été battus à domicile par Le Havre (0-2), ce qui a d’ailleurs eu le don de rendre furieux une vague de supporters ayant tenté d’envahir la pelouse. Présent au micro de DAZN après le match, Antoine Kombouaré a dit "comprendre" la frustration du public nantais. « Il y a de la déception, mais je comprends la réaction (du public). On a des supporters qui savent se faire entendre, surtout quand ça ne marche pas. On n’a pas à s’occuper de ça. On doit essayer de gagner nos matchs. S’il y a cette réaction, c’est qu’on a perdu. Le scénario est catastrophique », a-t-il commencé, avant de poursuivre.

« Au bout de 2'30, on encaisse un but et on a commencé à avoir peur. Dès qu’ils sont sortis, ils nous ont posé des problèmes. Je suis déçu pour mes joueurs, on avait travaillé pour un autre résultat. On commet de petites erreurs, mais on n’a pas de réussite. C’est une période compliquée, mais il faut continuer à travailler. Mon discours ? On ne fait pas assez. On doit se remettre en question. Aujourd’hui, on est dans une situation délicate, il faut la boucler et travailler. Il faut s’excuser auprès de nos supporters pour le travail qu’on fait, mais il faut garder confiance », a conclu le Kanak. À six jours d’un déplacement à Paris, il y avait quand même mieux pour garder confiance…