Edson Alvarez aurait pu signer à Rennes... grâce à Salma Hayek !

Durant le dernier mercato estival, le Stade Rennais s'est renforcé à tous les postes, notamment en défense avec les arrivées de Birger Meling et Loïc Badé. Et le club breton aurait pu signer un autre défenseur central : l'international mexicain Edson Alvarez, actuellement à l'Ajax Amsterdam. Dans un entretien accordé à De Telegraaf, le joueur de 23 ans a confirmé l'intérêt du SRFC et une discussion non pas avec le directeur sportif ou un autre dirigeant, mais avec l'actrice américaine d'origine mexicaine Salma Hayek.

La suite après cette publicité

En effet, la compagne du propriétaire rennais François Pinault aurait tenté de le convaincre pour rejoindre la Bretagne, mais Alvarez a finalement décidé de rester aux Pays-Bas :« Oui, c'est exact. Elle m'a appelé en tant que compatriote mexicain connue et a essayé de me persuader de venir en France. Cela m'a surpris et flatté, mais mon choix de l'Ajax était fixé et je le lui ai expliqué », a-t-il affirmé au quotidien néerlandais.