JT Foot Mercato : le début de saison de folie de Vinicius Jr avec le Real Madrid

Vinicius Jr veut marquer l'histoire du Real Madrid

Cette saison, Vinicius Jr est l'un des hommes les plus en vue au Real Madrid, au côté de Karim Benzema. Le jeune Brésilien semble avoir franchi un cap cette saison. S'il est toujours aussi déstabilisant par ses dribbles chaloupés, le joueur de 21 a gagné en consistance et en régularité et a, au passage, soigné sa feuille de statistiques. Toutes compétitions confondues, Vinicius Jr a marqué 10 buts et délivrés 7 passes décisives, le tout en 17 matchs. Sous contrat avec la Maison Blanche jusqu'en 2024, l'intéressé se voit bien s'y inscrire dans la durée et marquer l'histoire du club madrilène. « Tous les joueurs veulent jouer ici très longtemps. J'ai la chance de le faire depuis trois ans et je veux continuer à le faire. Longtemps. Je veux faire une carrière comme celle de Cristiano, de Sergio Ramos, de Marcelo... Je veux rester aussi longtemps qu'eux », a-t-il confié sur les ondes de la Cadena SER.

ZZ prêt à relever le défi PSG

C'est la grosse actualité du moment. Manchester United est en quête du successeur Ole Gunnar Solskjær et a jeté son dévolu sur Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG. Le tacticien argentin ne serait pas très heureux dans la capitale française et aimerait relever le challenge des Red Devils. Comme on vous l'a révélé hier, des discussions auraient déjà été entamées. Conséquence, le PSG veut s'est attaqué à Zinedine Zidane. Et selon le sérieux média anglais The Telegraph, ZZ serait partant pour entraîner le PSG ! Le média britannique ajoute que Paris aimerait être fixé avec son coach actuel d’ici la fin de la semaine avant d’agir en conséquence. Une véritable bombe.

Messi agréablement surpris par le vestiaire du PSG

Lionel Messi malheureux et pas adapté au PSG ? C'est ce que s'accordait à dire la presse espagnole depuis l'arrivée de la Pulga au sein de la Ville Lumière. Des rumeurs que l'intéressé a tenu à démentir à l'occasion d'un entretien accordé à Marca. « J’ai eu la chance d’arriver dans un vestiaire composé de plein de bons joueurs et de bonnes personnes. C’est le plus important. Mon adaptation a été très rapide. C’est vrai qu’au début ç’a été bizarre. Il y avait la difficulté liée au changement d’endroit, après tant d’années vécues dans la même ville. Mais ç’a été facile parce que je connaissais beaucoup de joueurs et au sein du vestiaire, on parle beaucoup espagnol. C’est un vestiaire très uni, ça se voyait déjà de l’extérieur et c’est quelque chose qui s’est confirmé. » Auteur de son premier but en Ligue 1 avec le Paris SG le week-end dernier, l'Argentin semble avoir bel et bien lancé son aventure parisienne.