PSG, Besiktas : Cher Ndour en passe de débloquer le prêt de Kolo Muani à la Juve ?

Prêté au Besiktas par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Cher Ndour pourrait enlever une belle épine du pied des Parisiens lors de ce mercato hivernal. Pour rappel et alors que tout semblait bouclé pour le prêt de Randal Kolo Muani du côté de la Juventus Turin, l’opération reste, pour l’heure, en stand-by et l’officialisation se fait, elle, toujours attendre. La raison ? Le PSG a déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger, limité à 6 par la FIFA (Xavi Simons à Leipzig, Carlos Soler à West Ham, Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen, Renato Sanches à Benfica, Cher Ndour au Besiktas et Juan Bernat à Villarreal). Une règle qui a changé puisque la FIFA autorisait 7 joueurs la saison passée. Dès lors, le PSG - qui reste plus que jamais confiant dans ce dossier - travaille sur différentes options pour débloquer la situation et l’une d’elles pourrait mener à Cher Ndour.

Actuellement sous les couleurs de Besiktas, le natif de Brescia pourrait être transféré dès cet hiver et ainsi permettre au PSG de finaliser le prêt de RKM à la Juve. Selon diverses sources italiennes, Bologne, 8e de Serie A, est d’ailleurs intéressé par le profil du milieu d’1m90. Une information que nous sommes en mesure de confirmer. Mais ce n’est pas tout. Selon nos dernières informations, le Torino a également pris contact en cas d’échec du dossier Cesare Casadei avec Chelsea. Parme, de son côté, a observé le joueur en novembre dernier et reste une option possible. Enfin, Côme, intéressé l’été dernier, n’est plus dans la course. Une chose est sûre, l’ancien joueur de Braga et Benfica ne manque pas de courtisans, et ce pour le plus grand bonheur des hautes sphères parisiennes…