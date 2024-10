TFC : les conséquences terribles du fiasco des droits TV

L’affaire des droits TV a eu des répercussions sur des nombreuses équipes du championnat de France. Le média Les Violets rapporte ainsi qu’à Toulouse, les droits télévisuels sont passés de 18 millions d’euros à 8 millions par saison. Un coup dur pour le club, qui devra, pendant un certain temps, à vivre sans. Damien Comolli, le président TFC, est revenu, avant la trêve internationale, dans un discours aux partenaires de son club, sur l’impact de la baisse des droits TV sur son club et plus généralement sur le football français. «Dans le sport de haut-niveau, il faut être adaptable, flexible, malléable. Il faut être en position de réagir très vite. On s’est très vite adapté en prenant des décisions fortes. La première, c’était de préserver les emplois. Deuxièmement, préserver la compétitivité de l’équipe professionnelle. Nous n’avons pas touché aux budgets, au fonctionnement, aux déplacements, au staff autour de l’équipe, à la masse salariale et au montant des transferts qu’on avait prévu de dépenser» explique-t-il.

Cette affaire aurait également eu des conséquences négatives importantes pour le TFC. «On a dû vendre plus que ce qu’on pensait. On a aussi protégé le fonctionnement du centre de formation. On est l’un des meilleurs au monde, les chiffres le prouvent. La saison passée, le TFC était dans le top 12 en temps joués dans les cinq grands championnats européens par les joueurs formés chez nous. C’est la mesure la plus importante» relate le président, avant d’ajoute : «Partout où on pouvait, on a réduit les coûts. Il y a des conséquences structurelles, notamment sur le centre d’entraînement. On l’a mis en pause. On refera “play” d’ici à quelque temps».