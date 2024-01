LOSC : la Juventus a trouvé un accord contractuel avec Tiago Djaló

C’est bientôt la fin de l’histoire entre Tiago Djaló et le LOSC. Arrivé en provenance de l’AC Milan contre 4 millions d’euros, le défenseur central portugais s’est très vite imposé dans la charnière centrale nordiste. Néanmoins, le joueur de 23 ans a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit l’éloignant des terrains depuis le mois de mars dernier. Et à six mois de la fin de son contrat, le natif d’Amadora devrait bien quitter le nord de la France cet hiver… pour un retour en Serie A.

En effet, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur notre site, Lille a trouvé un accord avec la Juventus pour un transfert à 3,5 millions d’euros et un pourcentage sur une future revente. Tutttosport confirme nos informations en ajoutant que les discussions entre l’international lusitanien et la Vieille Dame se sont conclues sur un contrat de quatre ans et demi (soit jusqu’en juin 2028). Il viendra donc succéder quelque peu au Brésilien Alex Sandro, dont le bail expire l’été prochain. La visite médicale, est quant à elle, est prévue pour ce mercredi.