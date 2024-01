LOSC : accord trouvé avec la Juventus pour Tiago Djaló

En fin de contrat dans six mois avec le LOSC, le défenseur central, Tiago Djaló (23 ans), ne cesse d’attirer les convoitises, notamment en Italie où les deux rivaux historiques, la Juventus et l’Inter, se livrent une bataille dans la course à la signature de l’international portugais depuis plusieurs semaines. Comme nous vous le révélions jeudi, l’optimisme régnait dans la direction turinoise pour verrouiller la signature de Djaló dès cet hiver et les Bianconeri avaient d’ailleurs intensifié les négociations avec toutes les parties ces derniers jours.

Et selon nos nouvelles informations, l’accord est désormais total entre la Juventus et le LOSC, à l’heure où l’Inter semble de plus en plus dépassé par la concurrence turinoise. En effet, les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert de Tiago Djaló. La Vieille Dame a soumis une offre aux alentours de 3,5 millions d’euros aux dirigeants nordistes, dans l’espoir de boucler sa venue dès cet hiver. Les négociations sont également avancées entre la Juventus et le joueur de 23 ans. Les Bianconeri veulent conclure le deal dans les prochaines heures.