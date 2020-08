Ivo Grbic nouveau gardien de l'Atlético de Madrid

Quelques heures après avoir fait ses adieux à Antonio Adan, doublure de Jan Oblak (27 ans, 2023) depuis 2018, l'Atlético de Madrid vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau portier en la personne d'Ivo Grbic. Le gardien croate de 24 ans et son club du NK Lokomotiva Zagreb se sont mis d'accord sur un transfert et un contrat de 4 saisons. «Ivo Grbic est déjà un nouveau joueur rojiblanco après l'accord conclu entre l'Atlético de Madrid et le NK Lokomotiva Zagreb. Le gardien de but, qui a passé sa visite médicale avec succès à la clinique de l'Université de Navarre, jouera dans notre équipe jusqu'en 2024,» relate le communiqué des Colchoneros.

Formé à Hajduk Split, avant de rejoindre libre le Lokomotiva il y a deux étés (74 matchs officiels au cours des deux dernières saisons), Grbic (1m96) a évolué dans toutes les catégories d'âge de la Croatie et attend maintenant sa première sélection avec les A, lui qui a été appelé par Zlatko Dalic pour affronter la France et le Portugal en Ligue des Nations, au mois de septembre. Le club madrilène précise que dans la transaction Alex Dos Santos, le gardien brésilien formé à l'Atléti, a été transféré au Lokomotiva de Zagreb pour défendre le but de l'équipe croate.