Le Real Madrid au coeur de nouvelles polémiques d'arbitrage

Une nouvelle remontada. Hier soir, le Real Madrid a fait un grand pas en direction de la Liga grâce à son succès 3 à 2 acquis sur le fil face à Séville. Une rencontre où l'arbitrage a été plusieurs fois au coeur des débats. Les Madrilènes ont été les premiers à se plaindre suite à un pénalty non sifflé suite à une main de Diego Carlos dans la surface selon eux (17ème minute). Un fait de jeu qui s'est déroulé juste avant les deux buts des Sévillans. Après la rencontre, Carlo Ancelotti est revenu sur ce premier tournant.

Un rouge pour Camavinga ?

«Dans le football il y a parfois des choses difficiles à comprendre, comme l'évaluation de la main de Diego Carlos. Des choses difficiles à comprendre». Ensuite, menés 2 à 0, les Merengues auraient pu perdre Eduardo Camavinga, titularisé après sa belle entrée face à Chelsea en Ligue des Champions. Averti à la 30e, le Français aurait pu ou dû être expulsé. En effet, à la 37ème minute, le milieu de terrain a fait un énorme tacle sur Anthony Martial qui partait en contre-attaque. Le joueur prêté par Manchester United a dû sortir sur blessure. Camavinga, lui, n'a pas écopé d'un deuxième jaune pour son geste dangereux.

Ce qui a provoqué la colère du banc sévillan. Après la rencontre, Julen Lopetegui a été invité à s'exprimer au sujet de ce fait de jeu. «Je préfère ne pas parler de l'arbitre car je vais le regretter. Le deuxième carton jaune est très clair, il ne le voit peut-être pas mais il a beaucoup de personnes pour l'aider. En cas de doute, nous n'avons pas de chance, nos rivaux directs, eux, en ont. En tant qu'entraîneur, je ne suis pas satisfait de l'excuse de l'arbitre. Je suis très clair sur le fait qu'une équipe aurait dû commencer la deuxième mi-temps à 10, personne n'en doute à coup sûr».

Plusieurs polémiques durant le match

Dans le camp adverse, Carlo Ancelotti n'était pas forcément du même avis. «Il m'a semblé qu'il avait touché le ballon, mais je ne veux pas entrer dans ce débat. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire». Plus tard dans la rencontre, nouvelle polémique après un but annulé à Vinicius Jr pour une main au départ de l'action. Une décision validée après consultation de la VAR qui a fait jaser à Madrid, d'autant que le Brésilien pensait égaliser. Encore une fois, Ancelotti n'a pas été d'accord avec la décision de l'arbitre.

«Il n'a pas semblé qu'il y avait main de Vinicius et il était sûr qu'il n'avait pas touché le ballon avec la main. C'est difficile, mais cela m'a semblé assez clair». Dani Ceballos, absent car positif à la covid-19, était du même avis que lui puisque durant la rencontre il a publié le message suivant sur Twitter : "quelle honte !". Du côté de Madrid comme de Séville donc, on estime que l'arbitrage de Monsieur Cuadra Fernández n'a pas été au niveau hier soir lors d'un match très important dans la course au titre. Un titre dont se rapproche le club de Florentino Pérez, toujours au coeur de polémiques liées à l'arbitrage.