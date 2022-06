Les drôles de raisons qui expliquent pourquoi personne ne veut entraîner le PSG

La suite après cette publicité

Tout indique que Christophe Galtier sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain à la reprise du championnat en août prochain. Après avoir tenté de convaincre Zinedine Zidane par tous les moyens, et avoir exploré d'autres pistes comme celle menant à Ruben Amorim, la direction parisienne s'est rabattue sur Christophe Galtier, qui devrait signer son contrat dans la semaine. Comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato, Nice réclame entre 8 et 10 millions pour libérer son coach.

Autant dire que la course à l'entraîneur n'aura pas été de tout repos pour les Parisiens, qui doivent encore annoncer le licenciement de Mauricio Pochettino, à qui il faudra aussi signer un joli chèque. Mais surtout, Marca dévoile ce lundi les raisons pour lesquelles le club de la capitale a eu un peu de mal à se trouver un nouvel entraîneur, après en avoir interrogé plusieurs. Le journal utilise le terme « confusion », en rapport à une organisation et une planification pas toujours très claire.

Le vestiaire fait peur !

Les rôles pas toujours bien distribués ni définis en interne et certaines décisions refroidissent les entraîneurs consultés par la publication espagnole, qui a ainsi mené l'enquête. Mais plus que cette gestion parfois un peu compliquée, c'est le vestiaire qui semble inquiéter les tacticiens sondés par le PSG. Les coachs estiment que le manque d'ordre et le pouvoir des joueurs dans le vestiaire en refroidissent plus d'un, puisque les entraîneurs sont persuadés qu'il est impossible d'y imposer leur patte ou de s'y faire respecter.

Le média explique même qu'avec la prolongation de Mbappé et les nouveaux pouvoirs qui lui auraient été accordés, c'est encore pire. Même si cela reste à prouver, puisque le principal concerné a démenti avoir gagné du pouvoir décisionnaire, force est de constater que le club a eu du mal à convaincre un coach cet été, et que nul doute que le média espagnol dit en partie vrai. Galtier est prévenu.