Jamal Musiala devient le plus jeune joueur de l'histoire du Bayern Munich en Bundesliga

Déjà sacré champion d'Allemagne, le Bayern Munich a fêté ce nouveau titre par une victoire à domicile 3-1 face à Fribourg. Hansi Flick en a profité pour faire tourner son effectif afin de faire participer le plus de monde à la fête.

La suite après cette publicité

Parmi les nouvelles têtes, on retrouvait l'espoir Jamal Musiala. A 17 ans et 115 jours seulement, le milieu offensif germano-anglais est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot du géant bavarois en Bundesliga.