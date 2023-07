Euro U21 : l’Espagne dispose de la Suisse et rejoint le dernier carré

Après avoir terminé à la première place du Groupe B, à égalité de points avec l’Ukraine mais avec une meilleure différence de buts, la Rojita était opposée à la Suisse, deuxième du Groupe D, au Superbet Arena-Giulesti de Bucarest. Si les deux formations se sont livrées une bataille plutôt équilibrée en première mi-temps, malgré une légère domination espagnole dans la possession du ballon, la rencontre s’est décantée lors du second acte. Face aux multiples assauts ibères, la défense de la Nati a plié peu après l’heure de jeu. À la suite d’un jeu en triangle parfaitement exécuté entre Alex Baena, Abel Ruiz et Sergio Gomez, le joueur de Manchester City reprenait du plat du pied pour crucifier Amir Saipi (1-0, 67e).

La suite après cette publicité

Si les coéquipiers d’Abel Ruiz pensaient l’emporter, c’était sans compter sur la réaction suisse dans le temps additionnel grâce à l’attaquant du FC Bâle Zeki Amdouni après un excellent travail de Julian Von Moos (1-1, 90+1e). On avait donc droit à des prolongations entre ces deux équipes et cela profitait à la Rojita. Trouvé par Aimar Oroz, Juan Miranda s’ouvrait le chemin du but et permettait à l’Espagne de reprendre l’avantage (2-1, 103e). Conservant cet avantage de 2-1 jusqu’au bout, l’Espagne élimine la Suisse et défiera le vainqueur de France - Ukraine en demi-finale.

À lire

Euro U21 : Israël s’impose face à la Géorgie et file en demi-finale