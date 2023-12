JT Foot Mercato : le FC Barcelone va dynamiter le mercato hivernal

Des renforts de luxe à Barcelone

On va avoir le droit à un mercato d’envergure cet hiver à Barcelone. João Felix a fait part de son envie de rester en Catalogne, là où il est très heureux avec sa famille, au micro de Movistar+. Le FC Barcelone souhaite aussi conserver le joueur et aurait trouvé une solution à en croire la presse espagnole. Selon Sport, le club catalan a comme idée de prolonger son prêt d’un an en incluant cette fois une option d’achat obligatoire. Cela permettrait ainsi au Barça de profiter du joueur encore une saison et de passer à la caisse en juin 2025. Et ce n’est pas tout. La formation entraînée par Xavi espère négocier à la baisse cette option d’achat en se servant des relations glaciales entre João Félix et la direction madrilène. Si les Blaugranas sont prêts à tout pour Joao Felix, Robert Lewandowski pourrait être sacrifié. Le buteur polonais n’a inscrit que 7 buts et délivré 3 passes décisives cette saison. C’est bien loin de ses standards habituels. Sous contrat jusqu’en 2026, Robert Lewandowski pourrait alors être cédé cet été en raison de son gros salaire. C’est en tout cas ce qu’envisagerait la direction barcelonaise, selon El Chiringuito. En plus, le Barça a déjà trouvé son remplaçant : Vitor Roque. La pépite brésilienne va débarquer en Catalogne dans les prochaines semaines. Mundo Deportivo explique qu’après avoir terminé la saison avec l’Athletico Paranaense le 7 décembre prochain, l’avant-centre de 18 ans prendra des vacances bien méritées, profitera de Noël avec sa famille et le 27 du mois, il atterrira à Barcelone pour rencontrer ses nouveaux partenaires. Toujours dans le sens des arrivées, le Barça a des vues sur Alberto Moleiro, que l’on surnomme depuis quelques années le "nouveau Pedri". Enfin, l’axe Bayern Munich-FC Barcelone pourrait de nouveau être exploité. En quête d’une solution à long terme pour le rôle de pivot, le champion d’Espagne a fait de Joshua Kimmich l’une de ses priorités à ce poste. À en croire les informations de Mundo Deportivo, le Munichois serait tenté de franchir le pas à l’avenir. Mais la direction du Barça, consciente de la difficulté d’attirer un tel joueur compte tenu de ses finances délicates, n’envisage pas de pousser pour l’attirer dès cet hiver. À moins que Ronald Araujo ne soit mis dans la balance. Selon les informations de Sky Sports Allemagne, le géant bavarois aimerait frapper un gros coup en s’offrant le défenseur uruguayen. Le joueur serait même une priorité aux yeux de Thomas Tuchel.

Lyon fait preuve de sagesse

À l’OL, un retournement de situation se profile. Sous la houlette de Pierre Sage, les Gones ont montré un visage ambitieux face au RC Lens, malgré la défaite. L’OL a certainement réalisé son meilleur match de la saison, ce qui a plu aux dirigeants lyonnais. D’après L’Équipe, ces derniers ne seraient pas si fermés que ça à l’idée de voir l’intérimaire rester plus longtemps que prévu. Même s’ils recherchent toujours un successeur potentiel, les dossiers Sampaoli et Genesio, deux noms qui reviennent avec insistance, ont été mis en stand-by. Le fantasme des dirigeants lyonnais serait alors de voir Pierre Sage se révéler encore plus afin de voir une belle promotion interne, à l’image de ce qui avait pu être fait à Lens avec Franck Haise.

Maignan est courtisé

Des nouvelles d’un Frenchy de l’AC Milan. Recruté pour 16 M€ par les Rossoneri durant l’été 2021, Mike Maignan n’a pas mis longtemps à se rendre indispensable en Lombardie. S’il lui arrive parfois de faire quelques boulettes, le portier français reste une référence à son poste en Europe. Maignan se sent bien à Milan, mais a demandé à voir son salaire fortement rehaussé. Les deux parties veulent prolonger l’aventure, mais aucun accord n’a été trouvé, malgré des discussions entamées depuis le printemps dernier. Cette situation n’échappe pas aux prestigieux clubs européens. Selon nos informations, Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et le PSG son club formateur, suivent avec attention les négociations entre le gardien de 28 ans et l’AC Milan. En cas de départ, le prix de Mike Maignan est estimé à 70M€, affaire à suivre.