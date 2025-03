OM : Geronimo Rulli prévient le PSG

L’OM est sur le bon chemin. C’est le sens des mots employés par Geronimo Rulli ce vendredi en conférence de presse, au moment d’évoquer cette quête d’aller concurrencer le Paris Saint-Germain. Ce ne sera probablement pas pour cette saison en Ligue 1, puisque Marseille accuse 13 points de retard sur son rival, mais sûrement pour l’avenir. Rulli est en tout cas confiant.

«On aimerait être plus proche du PSG au classement. On est une équipe jeune, qui s’est formée cet été avec 12 ou 13 nouveaux joueurs, un nouveau staff, un nouvel entraîneur. C’est normal que le processus prenne du temps. Mais être deuxième avec plus de deux points par match, ça montre que le processus est sur le bon chemin. On veut gagner des titres. Je n’ai pas peur de le dire, nous sommes sur le bon chemin. On veut être la meilleure équipe de France. Ça prendra peut-être du temps, mais je n’ai aucun doute sur le fait que l’OM va devenir la meilleure équipe de France», a indiqué l’international argentin à la veille de recevoir Lens (21h05).

