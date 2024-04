Jude Bellingham remporte un nouveau trophée

À la fin de l’année 2024, on connaîtra l’identité du joueur qui succédera à Lionel Messi lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Plusieurs joueurs peuvent encore décrocher le titre suprême, à l’image de Jude Bellingham (20 ans) qui réalise une première année remarquable sous le maillot du Real Madrid. L’Anglais, qui sera attendu avec les Three Lions lors de l’Euro 2024, a ses chances. Ce lundi, il a décroché un autre trophée en attendant peut-être de gagner le Ballon d’Or.

La suite après cette publicité

En effet, il a été élu meilleur athlète révélation de l’année lors des Trophées Laureus. De quoi le mettre en joie. «Ces dernières 24 heures ont été merveilleuses, être ici avec tant d’athlètes merveilleux. C’est un plaisir, et gagner quelque chose le rend encore plus spécial (…) Mes coéquipiers sont formidables, le staff est formidable. De plus, les supporters m’ont très bien reçu (…) Je pense qu’être une star du football implique une responsabilité. Il s’agit d’être un bon modèle. Je ne suis pas parfait, mais je veux être un bon modèle.» Le vainqueur du Trophée Kopa 2023 a terminé en confiant avoir hâte de jouer l’Euro.