PSG : Pablo Sarabia répond aux critiques

Le retour du football en France est venu donné deux nouveaux titres au PSG avec la Coupe de France obtenue contre St-Étienne et la Coupe de la Ligue contre l'OL. Mais les joueurs parisiens n'ont pas convaincu dans le contenu, en se montrant poussif dans le jeu face à deux équipes regroupés et qui ont mis beaucoup d'intensité. Cela peut paraître inquiétant pour le rendez-vous de ce mercredi contre l'Atalanta même si les Italiens sont identitairement offensif. Même c'est aussi un onze qui mets beaucoup d'intensité, et qui a le rythme de la compétition, au contraire de Paris.

Dans une interview à RMC Sport, Pablo Sarabia est revenu sur les critiques quant au niveau du club de la capitale depuis la reprise. Et l'Espagnol réclame du temps : « il est vrai que nous n’avons pas le même niveau qu’en mars. En février-mars, nous étions au top, c'était le fruit du travail tout au long de l’année. Puis nous avons traversé une période assez particulière, que nous n’avons jamais connu auparavant. Nous avons besoin de temps pour retrouver du rythme. Nous essayons de faire le maximum pour être prêts physiquement ». Sauf que du temps, il n'y a plus beaucoup alors que le quart de finale de Ligue des Champions se jouera ce mercredi.