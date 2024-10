Real Madrid : Kylian Mbappé a répondu présent sur le terrain

C’était un match qui allait forcément être scruté de près pour Kylian Mbappé. Défrayant la chronique après avoir été cité par la presse suédoise dans une affaire de viol à Stockholm en début de semaine, le Bondynois avait repris le chemin de l’entraînement avec le Real Madrid après son escapade scandinave. Paré pour disputer son retour à la compétition après des semaines emplies d’incertitude physique, plusieurs informations étaient parues dans la presse et expliquaient que le joueur de 25 ans était touché mentalement après toutes les news sorties à son égard.

Dès lors, il était intéressant de voir comment le Bondynois allait se comporter ce samedi sur la pelouse du Celta de Vigo. Aligné dans une attaque à deux avec Vinícius Júnior et Jude Bellingham en soutien, l’ancien du PSG avait tout pour s’éclater en Galicie. Finalement, à l’instar de ses coéquipiers, le capitaine de l’équipe de France a eu du mal à rentrer dans sa rencontre. Finalement, c’est de lui qu’est venu la solution en première période. Profitant d’une récupération haute d’Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé a ouvert le score d’une frappe sublime qui est allée se loger dans la lucarne gauche de Vicente Guaita. Un coup de pétard et une célébration qui montraient que l’attaquant du Real Madrid était en forme et heureux d’être là ce samedi.

Une connexion Kylian Mbappé-Vinicius Junior excitante

Intéressant dans les circuits de passe, Kylian Mbappé est apparu en jambes et a laissé une bonne impression dans cette rencontre. Sa connexion avec Vinicius Junior a également été brillante et les deux hommes se sont souvent trouvés dans le bon tempo. Le Français aurait même pu adresser une passe décisive au Brésilien en seconde période, mais le premier cité était en position de hors-jeu et le but a été annulé. À l’issue de la rencontre, Vinícius Júnior a posté une photo avec Kylian Mbappé où les deux hommes se sourient et avec la légende "Le Real Madrid, toujours." Signe que tout roule dans le vestiaires des Merengues.

Au terme de la rencontre, Carlo Ancelotti a aussi salué la symbiose de plus en plus agréable entre les deux hommes sur le pré : «Vinícius et Mbappé ont amélioré leur condition physique et leur entente sur le terrain. Ils ont très bien commencé le match d’aujourd’hui avec deux buts spectaculaires et nous devons continuer. Je pense que les changements ont donné une nouvelle énergie à l’équipe. C’est une victoire très importante. Nous avons marqué deux beaux buts, nous avons cette qualité. Nous nous sommes bien entraînés pendant la trêve et nous avons amélioré notre niveau, nous devons continuer comme ça.» Et alors qu’ils ont contribué à 16 buts à eux deux depuis le début de saison, Kylian Mbappé et Vinicius Junior vont donc arriver en pleine forme à une semaine d’un Clasico crucial face au Barça.