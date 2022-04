Kevin de Bruyne met l'Angleterre à ses pieds, le forcing de Lukaku pour retourner à l'Inter

La suite après cette publicité

De Bruyne et City impressionnent l'Angleterre

En Angleterre, le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l'Atlético de Madrid fait les gros titres ! Et ce sont les Skyblues qui se sont imposés 1-0 grâce à une réalisation de Kevin de Bruyne. C'est donc «avantage City», comme le résume The Guardian sur sa Une. «De Bruyne calme les ardeurs de l'Atlético», écrit encore le quotidien britannique. Même son de cloche en Une du Times ce matin qui revient aussi sur la victoire de Liverpool face à Benfica (3-1). Mais, ce qu'on retient surtout outre-Manche ce matin, c'est bien le but de Kevin de Bruyne. Pour le Daily Star, le Belge «donne du peps à Guardiola.» Enfin, en France, L'Équipe aussi accorde sa Une sur cette victoire et fait dans le jeu de mot en estimant que «City a été Zen.»

L'Atlético veut y croire pour le retour

Forcément, en Espagne chez les journaux madrilènes, on se veut positif ! C'est le cas du journal Marca qui placarde sur sa couverture qu'«on peut y croire», malgré cette défaite (1-0). «De Bruyne brise le mur du Cholo, mais le Wanda Metropolitano décidera.» Même chose pour AS qui estime que «tout se jouera au Metropolitano», la semaine prochaine. «Les Colchoneros sont confiants avant le retour à domicile. Simeone a déclaré : "Ils sont les meilleurs du monde, mais nous allons rivaliser autant que nous le pouvons".» En tous cas, pour la presse ibérique, l'Atlético ne doit pas rougir de sa prestation même sans avoir tiré une seule fois au but. Pour El País, «l'Atlético a tout de même résisté face à City.» Est-ce que cela sera suffisant pour le retour ? Rien n'est moins sûr.

Lukaku veut retourner à l'Inter

On traverse les Alpes et là aussi le mercato s'installe en Une de La Gazzetta dello Sport ce matin. Le journal au papier rose annonce que «l'Inter a un plan pour reporter son 20e Scudetto : Ce sera des stars pour des stars !» «Inzaghi étudie l'opération de doublage : Correa et Gosens sont les armes supplémentaires espérées par le coach.» Mais ce qui est intéressant sur cette Une, c'est l'avenir de Romelu Lukaku. Le Belge fait le forcing pour revenir chez les Nerazzurri. «Le pressing de Lukaku continue : il a téléphoné pour demander à revenir.» Une information qui ne devrait pas plaire à Chelsea… Mais en tous cas l'Inter a aussi d'autres plans. Comme l'indique Tuttosport, le club de Milan va tout faire pour recruter Paulo Dybala, en fin de contrat en juin avec la Juve. «L'objectif des dirigeants serait d'associer la Joya avec Lautaro Martinez et ainsi avoir un duo de rêve en attaque !»