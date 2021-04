Dortmund : Sebastien Kehl évoque l'avenir de Haaland

Depuis quelques semaines, Erling Haaland (20 ans) affole toute la planète football. Alors que son père et son agent Mino Raiola ont été aperçus à Barcelone, les questions sur son avenir sont nombreuses. Une chose est presque sûre, Dortmund aura du mal à garder le géant norvégien cet été.

Interrogé sur le sujet, Sebastien Kehl, le directeur du football de l'équipe première de Dortmund, a semblé conscient de ne pas vraiment décider de l'avenir de son joueur. Même si le club allemand veut garder son joyau, la clause du joueur à 75 millions d’euros à partir de 2022 contraint presque Dortmund à le vendre rapidement pour en tirer plus. « Notre position est claire : nous planifions avec Erling. Nous sommes très détendus à ce sujet. Bien sûr, nous avons suivi l'évolution de la situation. Mais nous avons eu une très, très bonne discussion avec Mino et son père (Haaland) tout récemment. Je ne veux pas entrer dans ces discussions maintenant. À partir d'un certain moment, il se peut que nous ne soyons plus en mesure d'influencer ce que l'avenir nous réserve. », a-t-il expliqué.