Corentin Tolisso courtisé par un grand nom de Premier League

Interdit de recrutement par la DNCG, l’Olympique Lyonnais est contraint de vendre cet hiver, mais les joueurs les plus convoités ne correspondent pas toujours aux souhaits du staff. Parmi eux, Corentin Tolisso (30 ans) suscite l’intérêt de Brighton, d’après les informations du journal L’Équipe. Le milieu de terrain, auteur d’une première partie de saison remarquable, a retrouvé un excellent niveau après une année marquée par des difficultés.

Le 10ᵉ de Premier League, en quête d’un «milieu polyvalent et expérimenté», a déjà pris des renseignements auprès des dirigeants lyonnais et du joueur. Tolisso, sous contrat jusqu’en juin 2027, serait flatté par l’intérêt d’un club ambitieux comme Brighton. Cependant selon le quotidien sportif, Corentin Tolisso s’épanouit pleinement à Lyon, dans son club formateur et sa ville, aux côtés de son ami Alexandre Lacazette. Les objectifs sportifs ambitieux pour la fin de saison seraient également à son goût. Satisfait de l’état d’esprit et du style de jeu actuel de l’équipe, il semble difficile de le convaincre de partir. Reste à voir si Brighton disposera des arguments nécessaires pour le séduire.

Une belle affaire pour l’OL ?

Pour Lyon, son départ pourrait néanmoins représenter une opportunité financière. Sous contrat jusqu’en 2027, Tolisso perçoit environ 600 000 euros brut mensuels, primes incluses, ce qui pèse lourd sur la masse salariale. La vente d’un joueur de cette envergure pourrait apporter un bol d’air à un club qui traverse une période économique délicate, à condition que Brighton ait les moyens d’aller au bout de son ambition.

Pour rappel, avec l’interdiction de recrutement imposée par la DNCG, l’Olympique Lyonnais a opté pour un grand ménage au sein de son effectif lors de cet hiver 2025. Plusieurs joueurs sont sur le départ, certains étant courtisés par d’autres clubs, tandis que d’autres cherchent activement à quitter la formation lyonnaise. Affaire à suivre.