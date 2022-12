Argentine-Croatie : les compositions probables

La suite après cette publicité

Ils rêvent tous plus grand. Ce mardi soir, les Argentins comme les Croates espèrent se rapprocher d'une victoire finale lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour l'atteindre, ils devront remporter cette demi-finale qui s'annonce particulièrement alléchante. En effet, l'Albiceleste de Lionel Messi, en mission pour s'adjuger le premier Mondial de sa carrière, se dressera face aux Vatreni de Luka Modric, finalistes malheureux il y a quatre ans en Russie. Mais ce choc ne se résumera pas à une opposition entre les deux Ballons d'Or.

Dans des styles différents, les deux nations ont montré des choses intéressantes mais aussi quelques failles depuis le début du tournoi. Tout est donc possible ce soir à 20 heures au Lusail Iconic Stadium. Pour cette affiche de gala, Lionel Scaloni devrait miser sur un 4-3-3. Dans les cages, pas de surprise puisque c'est Emiliano Martinez, très bon lors de la séance de tirs au but face aux Pays-Bas, qui sera titulaire. Devant lui, on retrouvera a priori une ligne de quatre défenseurs composée de Tagliafico, Otamendi, Romero et Molina.

Deux sélections qui devraient évoluer en 4-3-3

Toutefois, un doute existe puisque Lisandro Martinez pourrait finalement être préféré à Cristian Romero dans l'axe. Mais ce dernier a bien les faveurs du sélectionneur, selon la presse argentine. Le trio Mac Allister-Enzo Fernandez-De Paul aura pour mission et ambition de remporter la bataille du milieu. Enfin, Julian Alvarez et Angel Di Maria épauleront Lionel Messi. Une équipe qui a fière allure et qui tentera de prendre le dessus face à celle alignée par Zlatko Dalic, qui a éliminé le Brésil en quart de finale. Le sélectionneur croate misera aussi sur un 4-3-3 pour faire tomber l'Albiceleste.

Devant l'ultime rempart Dominik Livakovic, le quatuor Sosa-Gvardiol-Lovren-Juranovic aura fort à faire pour contenir les assauts argentins. Au milieu de terrain, on retrouvera sans aucun doute Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic et le maestro Luka Modric. Enfin, Ivan Perisic, à gauche, et Mario Pasalic, à droite, soutiendront Kramaric, aligné en pointe. Un onze classique qui avait déjà réussi à faire tomber la Seleção et qui espère s'offrir le scalp de l'Albiceleste ce mardi soir pour se rapprocher d'un titre mondial. Un match qui promet et qui devrait agiter les parieurs et les bookmakers.

