L'AS Roma et le PSG touchent au but pour Georginio Wijnaldum

Cela avait tout du bon coup. Après avoir passé 5 saisons du côté de Liverpool, Georginio Wijnaldum (31 ans) a décidé de signer libre du côté du Paris Saint-Germain. Arrivé avec une forte réputation, l'international néerlandais (86 capes, 26 buts) débarquait avec de fortes ambitions, mais n'a jamais su trouver sa place. Utilisé à 38 reprises pour 3 buts et 3 offrandes, le natif de Rotterdam naviguait comme une âme en peine avec les Franciliens.

Brièvement annoncé à l'AC Milan, c'est surtout du côté de l'AS Roma que le milieu de terrain s'est tourné. Un dossier qui est allé plutôt vite puisqu'un accord entre les Giallorossi et le joueur a été trouvé rapidement comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité. Alors que son salaire est monté à 9 millions d'euros annuels à sa signature au Paris Saint-Germain, le joueur a consenti à de forts efforts financiers afin de rallier l'Italie. Une décision motivée en partie par son envie de revenir en sélection néerlandaise à quelques mois de la Coupe du monde 2022.

Le PSG veut une option d'achat quasi obligatoire

Ce mercredi, le Corriere dello Sport fait état de grandes avancées dans ce dossier qui touche de plus en plus au but. Si l'accord est encore manquant entre les deux clubs, un mot règne en maître sur ce dossier : l'optimisme. Le média italien explique que Luis Campos aimerait obtenir une garantie supplémentaire de l'AS Roma avec l'insertion d'une option d'achat obligatoire sous réserve de bonus facilement accessible. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, Georginio Wijnaldum pourrait poser un vrai casse-tête au PSG s'il revenait l'été prochain à un an de la fin de son bail. Le directeur sportif francilien entend limiter les risques que ce cas de figure se produise.

Un mot d'ordre que l'AS Roma n'entend pas pour le moment. Autre sujet de désaccord, la prise en charge du salaire du joueur par le Paris Saint-Germain. Comme nous pouvons vous l'affirmer, l'AS Roma veut prendre en charge 40% du salaire du joueur au maximum durant le prêt de ce dernier, tandis que le PSG espère un effort plus important des Transalpins. Encore distantes sur quelques sujets, les deux formations entendent malgré tout trouver un accord. Les deux présidents Nasser al-Khelaïfi et Dan Friedkin disposent de très bonnes relations et l'AS Roma - qui espère aussi dégraisser avant de valider ce dossier - a déjà mis de côté les autres pistes. Tout est en train de bien se cheminer pour l'extraction de Georginio Wijnaldum du Paris Saint-Germain.