PSG, Pays-Bas : rien ne va plus pour Georginio Wijnaldum...

On l'a dit et répété, Georginio Wijnaldum (31 ans) restera comme un des flops du dernier mercato estival du Paris SG. Arrivé libre de tout contrat, au nez et à la barbe du FC Barcelone, le milieu de terrain n'a que très rarement montré le talent qu'il affichait du temps de sa splendeur au PSV Eindhoven, à Newcastle ou à Liverpool. Mauricio Pochettino n'en a jamais réellement fait un de ses hommes de bases (18 titularisations seulement en Ligue 1, 1 but) et on ne peut pas vraiment le lui reprocher tant le Batave semblait en souffrance à chacune de ses apparitions, à l'exception de ce doublé inscrit à Leipzig début novembre (2-2, 4e journée de Ligue des Champions). En très nette perte de vitesse cette saison, l'international néerlandais (86 sélections, 26 réalisations) en fait les frais au pays. «Wijnaldum est devenu champion de France avec le PSG, mais qui s'en soucie ?», lançait ainsi un éditorialiste de Voetbal International quelques jours après le sacre parisien alors qu'en mars Rafael van der Vaart critiquait ouvertement son choix de club.

Mais ce n'est pas tout, loin de là... Louis van Gaal, qui l'avait mis sur le banc lors de l'amical face à l'Allemagne (1-1), a décidé de ne pas le convoquer pour les matches de juin. «Malheureusement, peu de choses ont changé dans la situation de Gini dans son club du Paris Saint-Germain depuis nos deux derniers matches internationaux en mars. Je suis donc obligé de faire d'autres choix, aussi difficiles et regrettables que je les trouve personnellement», expliquait le sélectionneur oranje. Des mots forts, qui créent le débat aux Pays-Bas. Aron Winter, ancien international (84 capes, 6 buts), ne comprend toujours pas. «Il a beaucoup plus de qualités que Clasie ou Til (sélectionnés, ndlr)», a glissé l'ex-milieu, incrédule, au micro de Ziggo Sport.

Mondial en péril, avenir incertain

Même son de cloche pour Arno Vermeulen, rédacteur en chef au service des sports de NOS. «Incompréhensible. Nous ne sommes pas habitués à cela de la part de Van Gaal. Wijnaldum a connu une mauvaise année, mais il a toujours été un grand international. Ensuite, vous l'invitez et le laissez jouer trois ou quatre matches pour bien terminer la saison. Aussi en vue de la Coupe du Monde», a-t-il lancé avant de poursuivre. «Ou alors vous devez avoir beaucoup de bons milieux de terrain. Mais je vois Jordy Clasie sur la liste. Je ne crois pas à la présence de Jordy Clasie à la Coupe du Monde. C'est un coup de poing sous la ceinture pour le vice-capitaine», a-t-il lâché. D'autres y voient une piqûre de rappel, à l'image d'un autre ancien international Pierre van Hooijdonk (46 sélections, 14 réalisations). «Wijnaldum doit être stimulé pour bouger. Il doit jouer au football», a expliqué le buteur retraité sur le plateau de NOS, se rappelant d'un épisode de 2013, lorsque Van Gaal avait retiré le brassard à Wesley Sneijder pour le remobiliser afin qu'il se prépare au mieux pour le Mondial 2014 au Brésil.

Comment Gini réagira-t-il ? L'avenir nous le dira. Son avenir, justement, est lui aussi entouré d'un sérieux voile. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, il ne semble pourtant pas parti pour être un premier choix la saison à venir, puisque Leonardo travaille sur plusieurs pistes dans son secteur de jeu (Paul Pogba, Aurélien Tchouameni ou encore Sergej Milinkovic-Savic pour ne citer qu'eux). Se posera peut-être alors la question d'un départ. Aux Pays-Bas, les voix des supporters de ses deux anciens clubs, Feyenoord et le PSV, se sont déjà faites entendre pour réclamer son retour au bercail, avec une campagne sur Twitter et un hashtag évocateur #FreeGini. Drôle d'été en vue, donc, pour Georginio Wijnaldum, qui, il y a un an, se préparait à réaliser un solide Euro 2020 (3 buts en 4 matches). Le temps passe vite...