PSG : Georginio Wijnaldum est enfin au rendez-vous

Un doublé pour rien. Georginio Wijnaldum a vécu une soirée paradoxale en Allemagne. Deux fois buteur contre le RB Leipzig lors de cette 4e journée de Ligue des Champions (2-2), le milieu de terrain néerlandais avait pourtant une mine pas si réjouit que cela après la rencontre. Sorti quelques minutes avant le coup de sifflet final et remplacé par Herrera, il avait vu ses partenaires lâcher la victoire dans les derniers instants, la faute à un penalty provoqué par Kimpembe et transformé par Szoboszlai (90e+2).

La première belle soirée parisienne du Hollandais aura donc été gâchée par une performance collective à nouveau insuffisante. «On a créé beaucoup occasions, on en a donné aussi. Quand on n’était pas assez précis, quand on avait le ballon, avec la possession c’était bien, c’était plus difficile pour eux parce qu’ils devaient courir. Par moment, pendant le match, on a rendu les choses trop faciles pour eux. On doit vraiment s’améliorer dans le contrôle du match. On a vraiment bien joué quand on avait le ballon, on n’était pas assez précis. On a concédé beaucoup trop d’occasions», regrettait-il au micro de RMC Sport.

Deux buts et une grosse activité

Wijnaldum aura lui été l'un des hommes forts du PSG ce soir, au même titre que Marquinhos, Donnarumma, et, dans une moindre mesure Neymar. Aligné dans le milieu à trois, il a pu prendre sa revanche sur ses débuts manqués. Remplacé à la pause contre Bruges, puis sorti du onze par Pochettino au profit d'Herrera après les premiers matchs, il a cette fois convaincu. Premier buteur sur un centre de Mbappé en venant de derrière (21e), il s'est offert un doublé d'une tête à bout portant, après une remise du crâne de Marquinhos dans le dos de la défense (39e). Mais au-delà de ses deux buts, le joueur de 30 ans aura réussi une prestation d'ensemble.

2 - Georginio Wijnaldum has scored two goals or more in a same game in the Top 5 leagues in all comps for the first time since May 2019, already in Champions League, with Liverpool against Barcelona. Saviour. #RBLPSG pic.twitter.com/aLjeG8SpXQ — OptaJean (@OptaJean) November 3, 2021

Son activité (4 ballons récupérés, une interception, 2 duels gagnés sur 4) et sa justesse technique (2 passes clés) ont servi le collectif. En plongeant sur le côté droit de la défense allemande, c'est lui qui enclenche ce centre pour Di Maria (38e), offrant les corners où il marquera de la tête. Son bon décalage dans la surface pour Mbappé lui aurait permis d'être à nouveau décisif sans le déchet du Français (53e). Il y a également cette touche technique pour lancer ce contre inabouti d'Hakimi (68e) et ce carton jaune provoqué à Simakan (70e). Notre rédaction l'a même élu homme du match avec un 7,5.

Wijnaldum : «Espérons que je vais continuer dans cette dynamique»

«Quand vous marquez, c’est important. Je suis content de son rendement et de son match», appréciait Pochettino après la rencontre sur RMC Sport. De là à penser que Wijnaldum est enfin lancé avec le PSG ? «Espérons, insistait l'intéressé après le coup de sifflet final. Je travaille très dur tous les jours. Je dois connaître mes coéquipiers de mieux en mieux. Espérons que je vais continuer dans cette dynamique et aider l’équipe.» Le PSG en aurait bien besoin pour les prochaines échéances, à commencer par ce déplacement à l'Etihad Stadium dans trois semaines pour une "finale" du groupe A.